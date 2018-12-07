Минтранс планирует открыть автозимники на 15-20 дней раньше 

В связи с благоприятными погодными условиями в этом году автозимники планируется открыть практически на 15-20 дней раньше от установленных графиков. Об этом на своем выступлении на Межведомственной комиссии по координации перевозки грузов по Республике Саха (Якутия) в зимний период сообщил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) Сергей Владимиров. Он отметил, что до Нового года намечено открыть практически все автозимники в северных и арктических районах. Конечно, тоннаж на дорогах будет разный, где-то 20, где-то 10 тонн.

По информации первого замминистра транспорта, по федеральной дороге «Вилюй» движение на ледовых переправах открыто до 4 тонн. Это четыре переправы через реку Вилюй и одна через реку Марха. Грузоподъемность до 10 тонн на них планируют разрешить с 15 декабря. Переправу по направлению «Даркылах – Нижний Бестях» планируется открыть в начале января 2019 года. По федеральной дороге «Колыма» с 3 декабря до 5 тонн разрешено движение через реку Алдан. До 10 тонн здесь намечено разрешить с 14 декабря. Переправа «Хатассы – Павловск» – разрешена до 5 тонн. Как сказал Владимиров, сегодня там работает специальная комиссия. Если она разрешит, то сегодня или завтра на переправе «Хатассы – Павловск» будет открыто движение до 10 тонн.

О ходе завоза жизнеобеспечивающих грузов в населенные пункты республики информацию представил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС (Я) Дмитрий Лепчиков. Он сообщил, что план республики по перевозке жизнеобеспечивающих грузов автомобильным транспортом в зимний период 2018 года составляет 637, 5 тысяч тонн. Из них сегодня перевезено около 99 тысяч тонн – это 15% от плана. ГУП ЖКХ РС (Я) при плане 537, 5 тысяч тонн топливно — энергетических ресурсов на данный момент перевезла 81, 6 тысяч тонн (15%). Компания «Сахаэнерго» при плане 50,5 тысяч тонн – доставила до пунктов назначения 17 тысяч тонн (33%). «Теплоэнергосервис» при плане 18 тысяч тонн сегодня перевез 600 тонн (3,3%).

Подводя итоги заседания, Алексей Колодезников поручил по мере открытия автозимников, не теряя времени, организовать своевременную перевозку грузов. Также первый вице-премьер указал уделить большое внимание муниципальным автозимникам, особенно в северных и арктических районах, в частности в Аллаиховском и Булунском улусах.