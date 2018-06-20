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Экономика
20 июня 2018, 18:30
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Минсвязи Якутии объявило об отключении аналогового телевидения с 1 января 2019 года

С 1 января 2019 года федеральные каналы по всей стране будут транслироваться только в цифровом формате. Об этом 20 июня заявила пресс-служба Минсвязи республики со ссылкой на слова главного инженера филиала Российской телерадиовещательной сети «РТПЦ РС (Я)» Юрия Горчакова.

Изменения, отметил он, коснутся населенных пунктов, где проживает менее 100 тысяч человек (в большинстве районах Якутии). Со следующего года в аналоговом эфире останутся только республиканские каналы НВК «Саха». В цифровом формате республиканские каналы будут доступны в пакетах кабельных и спутниковых телеоператоров.

Сегодня в Якутии доступ к цифровому эфирному наземному телевидению имеют 95% якутян, оставшиеся 5% населения получат доступ к бесплатному пакету каналов через спутникового оператора «Орион Экспресс».

«Важно, чтобы к 1 января следующего года люди были готовы к отключению аналогового вещания. Людям нужно успеть настроить свои телевизоры на прием цифрового телевидения, а при необходимости приобрести приставки и антенны», — сказал Горчаков.

Для решения вопросов подключения к цифровому вещанию организована горячая линия РТРС по номеру 8-800-220-20-02 (звонок бесплатный), в Якутске (4112) 40-21-57.

Источник: http://news.ykt.ru/article/73933
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