Минсвязи определит благотворительный фонд для централизованной помощи детям-инвалидам

На втором заседании Совета главных редакторов Якутии, состоявшемся 20 апреля, министр связи и информационных технологий Александр БОРИСОВ продолжил тему оказания помощи детям-инвалидам, поднятую им еще на первом совещании.

Александр Ильич отметил, что определенные договоренности достигнуты, будет введен единый короткий номер для перечисления денежных средств в помощь детям-инвалидам. Тогда информацию об этом смогут давать все СМИ республики, включая телевидение, радио и печатные СМИ. До сих пор наиболее эффективным в этом плане были интернет-ресурсы, на которых легко скопировать длинные номера расчетных счетов. А телевидение, радио и печатные СМИ в этом плане были практически бесполезными. Трудно представить, чтобы кто-то запомнил длинный ряд цифр за доли секунды на экране телевизора или вручную набивал их с газетной страницы.

Как отметил министр связи республики. Все три сотовых оператора с готовностью пошли навстречу для сотрудничества в этом вопросе.

Теперь нам надо определить благотворительный фонд с опытом работы, который умеет организовывать помощь детям-инвалидам, который будет заниматься этим на практике, и у которого уже есть база данных, отметил министр. Ведь помощь будет оказываться адресная, доходящая до конкретных детей.

Главные редактора с ходу не смогли предложить какие-либо благотворительные фонды, отвечающие всем этим требованиям. Тогда Александр Ильич дал поручение руководителю Департамента государственной политики в области средств массовой информации и печати Николаю МОЛЧАНОВУ в течение недели определить такой фонд.

Главный редактор газеты «Якутия» Виталий АНДРИАНОВ предложил сотрудничать в этом вопросе с министерством здравоохранения республики, у которых большая база данных, и которые могут проверять информацию.

Следующим шагом станут телесъемки от НВК САХА детей-инвалидов, которым требуется помощь.

В СМИ республики, конечно, и раньше проходило много информации о помощи больным. Но каждый раз это исходило от семей, от родителей. Обычно размещалось фото и реквизиты для перечисления помощи. Минсвязи решило централизовать эту работу, и главные редактора выразили готовность работать. Продвижение этого социального проекта в Якутии продолжается.

Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU