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Минстрой бессилен: «Симиир», кинувший 156 дольщиков, банкротят

ООО «Симиир» по договорам развития территории 16 квартала г. Якутска заключила 156 договоров долевого строительства, привлекла более 485,4 млн. рублей. Первоначальный срок ввода объектов был обозначен на 31.12.2017г., затем был перенесен на II квартал 2018 года. На сегодняшний день работы на объектах не ведутся, строительная готовность составляет всего 0-5-10%.

Минстрой и Управление госстройжилнадзора РС(Я) расписались в бессилии, исчерпав все меры воздействия в отношении данного застройщика. В связи с неисполнением взятых застройщиком обязательство по вводу объекта в эксплуатацию министерство считает, что банкротство — это необходимая мера защиты прав участников долевого строительства.

В настоящее время в Арбитражный суд РС(Я) поступило заявление от кредиторов о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Симиир». В случае признания компании банкротом, дольщики могут претендовать лишь на выплату страхового вознаграждения. По данным объектам заключены договора страхования ответственности застройщика с ООО СК «Респект» на общую сумму обязательств в размере  483 967,6 тыс. рублей.

Также сообщаем, что в отношении директора ГУРЬЕВОЙ С.Ю. возбуждено уголовное дело по факту нецелевого использования денежных средств дольщиков в размере 36 млн. рублей. Данное нарушение было выявлено в ходе проверки специалистами Управления госстройжилнадзора РС(Я) 22 марта 2017 года. Предписание УГСЖН РС(Я) застройщиком не исполнено, в связи с чем на физ.лицо – директора ООО «Симиир» ГУРЬЕВУ С.Ю. наложен штраф, кроме того штраф наложен и на юридическое лицо ООО «Симиир».

Дополнительно разъясняем, что замена застройщика проблемных объектов ООО «Симиир» возможна в рамках проведения процедуры банкротства или соответствии со ст. 382 Гражданского кодекса РФ.

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Источник: По материалам пресс-службы Минстроя РС(Я).
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