Минприроды ждет активного участия в акции «Природа и мы»

Министерство охраны природы РС(Я) объявляет о начале XII Республиканской экологической акции «Природа и мы». По сложившейся традиции соответствующее распоряжение Правительства РС(Я) вышло во Всемирный день водных ресурсов.

Акция проводится в целях реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду, повышения экологической культуры населения, организованного проведения экологических мероприятий, участия общественности в решении вопросов охраны природы. Ежегодно участниками мероприятий становятся тысячи якутян, а в Год экологии число участников достигло рекордной цифры за последние пять лет – более 370 тысяч человек. Общее число участников акции за 12 лет составляет порядка 3-х миллионов.

В 2018 году в рамках акции запланировано проведение II Республиканского экологического слета «Зеленые пионеры Якутии», экологических конкурсов НО «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)», направленных на поддержку проектов муниципальных образований, учреждений образования, некоммерческих организаций; конкурсы и акции проводимые совместно с Министерством образования и науки РС(Я), Министерством по делам молодежи и семейной политике РС(Я), Министерством культуры и духовного развития РС(Я), Департаментом по лесным отношениям РС(Я), Федерацией профсоюзов РС(Я), Филиалом Общероссийской ОГПО РО «Знание», ГАУ ДО РС(Я) «Научно-образовательным центром агротехнологического образования, экологии и туризма» и др.: «Лучшее экологическое волонтерское движение Якутии», «Юные лекторы природы Якутии», «Лучшее проведение мероприятий экологического календаря», «Экоселфи», «Экология начинается со двора», «Поможем зимующим птицам Якутии» и др. Традиционно по всей республике пройдут экологические субботники по санитарной очистке, озеленению, ликвидации несанкционированных свалок.

Министерство охраны природы РС(Я) поздравляет всех жителей республики с наступлением долгожданной весны и призывает принимать активное участие в мероприятиях XII Республиканской экологической акции «Природа и мы».