Минприроды Якутии выясняет подробности зверского убийства медведя

Министерство охраны природы РС(Я) держит под контролем ситуацию с незаконными действиями в отношении животного, повлекшими его гибель. Напомним, вчера в сети интернет распространилось видео, на котором неустановленные лица на 2 автомашинах УРАЛ задавили бурого медведя.

Данный факт вызвал широкий общественный резонанс, многие люди были возмущены зверским обращением с животным. Необходимо отметить, что медведь в народе саха является тотемным животным, с давних времен наши предки относились к хозяину тайги с большим почтением.

В настоящее время охотинспектор Мирнинского района Сыромятников Е.Е. вместе с группой дознания ОВД по Мирнинскому району выехали на предполагаемое место преступления. Рабочей группой выясняются подробности данного правонарушения. На данный момент установлено, что преступление совершено на 2 единицах автомашин: Урал 4320 гос. номер Н260ЕВ, также Урал 5552 гос. номер К917ЕС. Машины принадлежат принадлежат Мирнинскому филиалу Якутгеофизики». Кроме того, установлен один из нарушителей – гражданин А.

Расследование продолжается, о результатах расследования будет сообщено дополнительно.