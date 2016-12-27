Минприроды Якутии: вахтовики ответят за убийство медведя

По факту незаконных действий, повлекших гибель животного Министерством охраны природы РС(Я) проводится проверка. Напомним, сегодня в сети интернет распространилось видео, на котором неустановленные лица на 2 автомашинах УРАЛ задавили медведя.

Так как в действиях данных лиц усматривается признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, совершенное группой лиц, по предварительному сговору или организованной группой собранные материалы переданы МВД по РС(Я) для проведения проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает наказание штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.