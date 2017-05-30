Минприроды Якутии устанавливает личность охотника,  добывшего большое количество гусей

Министерством охраны природы РС(Я) ведется проверка по факту распространения в сети интернет фотографии охотника с большим количеством гусей и уток.

В настоящее время фотоматериалы направлены в Институт биологии проблем криолитозоны СО РАН для получения экспертного заключения по видовому и половому составу водоплавающих птиц. По результатам экспертных заключений, при наличии достаточных оснований для возбуждения административного или уголовного дела, совместно с правоохранительными органами будут приняты меры по установлению лица, изображенного на фотографии.

В дальнейшем будет рассматриваться вопрос привлечения данного гражданина к уголовной ответственности или к административной ответственности. Для возбуждения уголовного дела по ст. 258 УК РФ (незаконная охота) материалы проверок будут направлены в МВД по РС(Я).

Что касается второй фотографии, где охотник изображен с неимоверным количеством добытых гусей, отмечаем, что это фотомонтаж. По данной фотографии также ведется проверка.