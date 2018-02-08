Минприроды Якутии проводит проверку по факту слива воды в Мирном

По факту поступления воды в районе аэропорта г. Мирный, в том числе на проезжую часть, Министерством охраны природы РС(Я) проводится проверка.

Государственными инспекторами Мирнинского комитета охраны природы осуществлен выезд на место происшествия, проведен осмотр территории и отобраны пробы воды.

В настоящее время проводятся лабораторные исследования отобранных проб в аккредитованной лаборатории, а также усилен мониторинг водных объектов. Оперативная информация направлена в Управление Росприроднадзора по РС(Я).

Минприроды Якутии продолжает держать данную ситуацию на контроле. comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Минприроды РС(Я)

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