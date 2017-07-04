Минприроды Якутии проверяет сообщение о нефтяной пленке на реке Нюе

Министерство охраны природы Якутии проводит проверку в связи с появившейся в интернете информацией о нефтяной пленке на реке Нюе в Ленском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

В адрес министра охраны природы республики Сахамина Афанасьева поступило письмо от главы Орто-Нахаринского наслега Ленского района с просьбой провести внеплановую проверку нефтегазовых объектов, находящихся на территории Нюи. По словам очевидцев, 3 июля вся береговая поверхность реки затянулась пленкой, похожей на нефтепродукты.

На обследование акватории направлены две группы, состоящие из госинспекторов и специалистов химико-аналитической лаборатории.

«Одна группа выехала к месту обнаружения нефтяной пленки возле села Орто-Нахара, другая – к верховью реки. Оттуда специалисты будут сплавляться на моторной лодке и попытаются найти источник загрязнения», — сообщил председатель Ленского комитета охраны природы Трофим Никонов.

Подробная информация будет опубликована по итогам проверки.