Минприроды Якутии: прохождение ледохода — на особом контроле

Министерство охраны природы РС (Я) продолжает следить за ходом прохождения весеннего половодья в республике. В настоящее время ведомством осуществляются мероприятия, направленные на предотвращение вредного воздействия вод в период весеннего половодья и ледохода.

В этом году в целях безопасного пропуска весеннего половодья Министерством охраны природы РС(Я) проведены организационно-подготовительные работы. Так, в апреле превентивные работы по ослаблению прочности льда проведены на 31 наиболее затороопасных участке, в том числе: р. Алдан 15 участков (в Алданском, Усть-Майском, Томпонском, Таттинском, Намском районах), р. Амга 11 участков (в Алданском, Амгинском, Чурапчинском, Таттинском районах), р. Нюя 4 участка (в Ленском районе), р. Токко 1 участок (в Олекминском районе), на общую сумму 7 870 081,00 рублей.

По словам министра охраны природы Сахамина АФАНАСЬЕВА, в этом году в работе противопаводковой комиссии активно подключились районные инспекции охраны природы.

«В основном, это районы, которые расположены вблизи крупных рек: Алданский, Ленский, Олекминский, Хангаласский, Намский, Усть-Алданский. Необходимо отметить, что все наши инспекции и комитеты работают в составе районной КЧС», — отметил он.

Накануне Сахамин Афанасьев вместе с Главой республики Егором БОРИСОВЫМ и специалистами принял участие на облете с целью контроля за прохождением весеннего половодья на реках Лена и Алдан.

«По итогам облета Егор Афанасьевич отметил, что ледоход на обеих реках проходит в основном по руслу, мероприятия превентивного характера по распиловке и зачернению льда выполнены в полном объеме. Ситуация находится под контролем всех уполномоченных органов», — подытожил министр.