Минприроды Якутии приобрело вездеход

Министерство охраны природы РС(Я) обновило свой автопарк снегоболотоходом «Вея». Вездеход приобретен в целях оперативного проведения рейдовых мероприятий на отделенных и труднодоступных местах.

Колесный снегоболотоход (вездеход) ЗВМ-39083 «Вея» на базе автомобиля УАЗ-374195 с цельнометаллическим сварным четырехдверным кузовом предназначен для перевозки людей, грузов и технологического оборудования в условиях бездорожья, снежной целины, болота и через водные преграды.

Вездеходная техника приобретена в рамках плана мероприятий Года экологии и особо охраняемых природных территорий РФ.