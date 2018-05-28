Минприроды Якутии приглашает якутян на мероприятия ко Дню эколога

5 июня во всем мире отмечается Всемирный день окружающей среды, а в России профессиональный праздник экологов.

В Якутске в начале июня будут проведены праздничные мероприятия, приуроченные к этой дате.Первые мероприятия пройдут 2 июня. С площади Орджоникидзе до района Птицефабрики будет организован экологический велопробег: колонны веллеровпроедут по улицам города и проведут субботник по очистке территорий района Птицефабрики.Также в этот день в окрестностях с. Техтюр Хангаласского улуса состоится традиционный экологический пробег «Туймаада-Эркээни». Кроме того,2 июня в Республиканском зоопарке «Орто Дойду» будет организовано мероприятие «Всемирный день окружающей среды», посетителей ожидают викторины, игры и лотерея. (http://zoo.ykt.ru/news/vsemirnyj-den-okruzhayushhej-sredy-sostoitsya-2-iyunya/)

А 5 июня на площади Орджоникидзе с 12 ч. начнется торжественное мероприятие. В программе: выставка-ярмарка по нескольким блокам (экопродукция, экоизделия, рассада, комнатные цветы), экологические мастер-классы; для детей будет организован живой уголок, игры, боди-арт площадка. Также посетителей ждет экологический квест от Молодежного экологического совета Минприроды РС(Я). В рамках квеста пройдет экологическая акция по сбору батареек у населения «Сдай батарейку – спаси планету!». Праздничный день украсит концертная программа.

Самые активные участники данных мероприятий станут обладателями уникальных эко-кубов «Наш лес» с семенами краснокнижных, редких исчезающих растений, произрастающих на территории республики. Кроме того, победителям конкурсов будут вручены сертификаты на бесплатное посещение республиканского зоопарка «Орто Дойду» им. В.Г. Алексеева и эко-рюкзаки.

Министерство охраны природы Якутии приглашает всех жителей и гостей столицы принять активное участие в праздничных мероприятиях.