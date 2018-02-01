Минприроды Якутии объявляет конкурс «Поможем зимующим птицам Якутии»

В рамках ежегодной экологической акции «Подкорми птиц» Министерство охраны природы РС(Я) объявляет конкурс фотографий «Поможем зимующим птицам Якутии» в социальной сети Инстаграм.

Данная акция проводится в целях ознакомления молодого поколения с природой родного края, пропаганды практических мероприятий по охране и изучению птиц, закрепления представления детей о зимующих птицах, их образе жизни, о связи с окружающей средой и роли человека.

Зимняя подкормка птиц – это важная и эффективная природоохранная мера. Подкормка позволяет выжить мелким птицам: синицам, снегирям, воробьям, гаичкам, поползням, чечеткам, щурам, кукшам, которые зимуют в наших краях и зачастую массово гибнут из-за холода и бескормицы.

Условия конкурса:

Необходимо подписаться на страницу в Инстаграме Министерства охраны природы РС(Я) @minprirodyakutia

Опубликовать фотографию подкормки птиц, моменты изготовления кормушек, скворечников на своей странице, отметить хэштегом #поможемптицамякутии и отправить фото в директ @minprirodyakutia

Голосование будет проводиться до 1 марта 2018 года на странице министерства.

Победителем станет тот, чья фотография наберет наибольшее количество лайков. Всем удачи!