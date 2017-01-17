Минприроды Якутии объявляет конкурс на премии в сфере охотничьего хозяйства

Министерство охраны природы РС(Я) сообщает о проведении Республиканского конкурса на присуждение в 2017 году премий Главы РС(Я) имени биолога-охотоведа А.И.Максимова в области регулирования численности волков за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Напомним, в феврале 2016 года вышел Указ Главы РС(Я) «О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) «Об учреждении грантов и премий Главы Республики Саха (Якутия) в сфере охотничьего хозяйства и сохранения охотничьих ресурсов Республики Саха (Якутия).

С извещением о проведении конкурса о присуждении премии Главы РС (Я) имени биолога-охотоведа А.И. Максимова и представляемыми для участия в конкурсе документами можно ознакомиться на сайте Министерства охраны природы РС (Я) в разделе “Деятельность” – “Гранты и премии”.

Срок приема заявок на участие в конкурсе – до 10 февраля 2017 года.