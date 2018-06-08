Минприроды Якутии несогласно с результатами «Зеленого патруля»

Якутия по результатам экологического рейтинга регионов страны, опубликованного на сайте Общественной организации «Зеленый патруль», вновь оказалась в числе аутсайдеров и заняла 67 место.Согласно рейтингу Республика Саха (Якутия) занимает 67-е место из 85, соседствуя с Калининградской и Амурской областями.

При составлении подобного рода рейтингах должна быть дана аналитическая оценка индексов природоохранного, промышленно-экологического и социально-экологического показателей субъекта. Но анализ отсутствует. При этом никаких официальных запросов о предоставлении информации в адрес министерства не поступало. Такой подход к оценке экологической ситуации не отражает действительную картину состояния окружающей среды республики.

Необходимо отметить, что Якутия является одним из наиболее экологически благополучных регионов России. Каждый факт экологической угрозы на территории республики не остается незамеченным. По каждому факту, будь то разлив нефти, загрязнение воздуха или воды, пожар, госинспекторы охраны природы проводят проверки, административное расследование, устанавливают виновных и привлекают их к административной или уголовной ответственности с взысканием ущерба окружающей среде.

Кроме того, вся информация с фактическими данными по состоянию окружающей среды, в том числе атмосферы, водных и земельных ресурсов, особо охраняемых природных территорий, биоразнообразия, биоресурсов, климата, отходов и так далее выложена на официальном сайте Министерства охраны природы РС(Я).

Напомним, ранее Минприроды России также раскритиковало экологический рейтинг «Зеленого патруля». В главном экологическом ведомстве страны отметили, что рейтинг «Зеленого патруля» еще один достаточно субъективный взгляд на ситуацию. «Методология непонятна», — заключили в Минприроды РФ.