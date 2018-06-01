Минприроды Якутии и МЧС России начали подготовку документов для оказания федеральной помощи

Сегодня министр охраны природы республики Сахамин Афанасьев провел встречу с представителем Сибирского регионального центра МЧС России, полковником внутренней службы Алексеем Мороз. Основной целью его визита в республику является оказание методической помощи в оформлении документов и подсчете ущерба, причинённого в результате весеннего половодья.

В ходе встречи Сахамин Афанасьев отметил, что работа по подсчёту ущерба продолжается, основной перечень пострадавших от паводка составлен, предварительная сумма также известна.

«За счет резервного фонда республики начаты выплаты единовременной материальной помощи и по потере имущества. На сегодня финансовые средства перечислены 9 районам республики. Кроме этого, готовится обращение Главы РС(Я) в адрес Правительства РФ по выделению федеральных средств для оказания помощи пострадавшим от паводка», — отметил министр.

С информацией о паводковой обстановке выступил руководитель Исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ в РС(Я) Гаврил Слободчиков. По его словам, ситуация в республике достаточно сложная, из фазы паводка начался переход в фазу весеннего половодья.

«В данное время ледоход проходит на реке Колыма, есть и другие реки, по которым прогнозы неблагоприятные, в этом году ожидаем затопление населенных пунктов на реке Алазея и Верхоянье. Но на реке Яна затопление обычно бывает летом после ливневых дождей. Индигирка проходит сейчас более-менее спокойно. Все зависит от погодных условий», – подчеркнул он.

В свою очередь, Алексей Мороз подчеркнул, что для получения финансовых средств из федерального бюджета необходимо подготовить обосновывающие документы.

«Мы с вами в том или в ином виде должны иметь обосновывающие документы, и затягивание процесса подготовки этих документов нежелателен. Чем быстрее мы закончим работу, тем лучше», — заключил представитель МЧС России.

Напомним, в настоящее время в Якутии затоплено 43 населенных пункта, 1295 жилых домов, пострадало 3657 человек.