Минприроды Якутии: данные экологического рейтинга вызывают сомнения

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» традиционно представила данные «Экологического рейтинга субъектов РФ» по итогам 2017 года. Согласно рейтингу из 85 регионов Республика Саха (Якутия) занимает 65 место. В прошлом году Якутия находилась на 66 месте.

В этом году регионами с самой благополучной экологической обстановкой по мнению Общественной организации «Зеленый патруль» стали Тамбовская область (1-е место), Республика Алтай (2-е место), Алтайский край (3-е место). В конце рейтинга оказались Челябинская область (85-е место), Свердловская область (84-е место) и Московская область (83-е место).

В то же время, по расчетам индикаторов и индексов для составления рейтинга по каждому субъекту возникают определенные сомнения. Для сравнения приведем следующие примеры:

Природоохранный индекс:

У Тамбовской области, которая занимает 1 место, из 7 индикаторов по 5 — нет оценок за этот период. Т.е. расчет произведен только по 2 индикаторам: водные ресурсы и биоресурсы, и при этом индекс составил +68/-32.

У Республики Саха (Якутия) нет данных по 2 индикаторам. Отрицательным моментом по всем оставшимся индикаторам явилась новость об увеличении лесных пожаров на территории республики. Одна и та же новость послужила основанием для отрицательного вывода по нескольким индикаторам. Кроме того, учитывалось состояние водных ресурсов: загрязнение р. Лена в июне прошлого года фекальными стоками в п. Табага, ухудшение качества питьевой воды во время паводка в г. Якутске, выявленные нарушения в отношении золотодобывающих предприятий по итогам контрольно-надзорных мероприятий. Индекс составил +56/-44.

У Республики Татарстан, которая занимает 30 место, данный индекс составил +41/-59, отсутствует информация по 2 индикаторам.

Социально-экологический индекс:

У Тамбовской области из 7 индикаторов по 2 нет оценок за этот период. Индекс составил +77/-23

У Республики Татарстан все индикаторы присутствуют, положительных моментов больше, чем у Тамбовской области, но при этом индекс составил +72/-28.

У Республики Саха (Якутия) нет данных по 1 индикатору («Закон и порядок»). Отрицательными моментами опять же явились новости про увеличение лесных пожаров по нескольким индикаторам («Среда обитания», «Власть»), и по индикатору «ЖКХ» один минус – обращение граждан в г. Якутске о сбросах фекальных вод в р. Мархинка. По 3 индикаторам из 7 — минусов не имеется. Индекс составил +42/-58.

Промышленно-экологический индекс:

У Тамбовской области из 7 индикаторов по 3 — нет оценок за этот период, у Республики Алтай и Алтайского края, которые занимают 2 и 3 места соответственно, нет оценок по 4 индикаторам из 7. У Алтайского края по 2 индикаторам – все минусы. При этом, индексы составили: +55/-45, +38/-61, +45/-55 соответственно.

У Республики Саха (Якутия) нет данных по 3 индикаторам. Есть только один отрицательный момент — опять же выявленные нарушения в отношении золотодобывающих предприятий по итогам контрольно-надзорных мероприятий, по остальным все плюсы. Индекс составил +37/-63.

За 2017 год опубликованы в республиканских СМИ информации экологической тематики – 132 статей в республиканских печатных органах («Якутия», «Саха Сирэ», «Кыым», «Якутск вечерний», «Киин куорат», «Эхо столицы»), на телевидении (НВК «Саха», ГТРК «Саха», «Якутск-ТВ») – 115 сюжетов, республиканском радиовещании–84 выступлений и информации, 51 прямых эфиров, и 825 пресс-релизов опубликованы в интернет-изданиях, официальном информационном портале РС(Я). Постоянно обновляется новостной раздел официального сайта Минприроды РС(Я). Всего в нем размещено 1137 пресс-релизов Минприроды РС(Я).

Общественной организацией «Зеленый патруль» при расчете рейтинга использовано 45 положительных и 8 отрицательных новостей, которые фигурируют в нескольких индикаторах. В связи с этим, Минприроды Якутии считает данные рейтинга не совсем корректными.

СПРАВКА

Экологический рейтинг субъектов Российской Федерации формируется по мере поступления информационных материалов из различных источников, включая СМИ, органы власти, общественные организации, экспертные организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан. Основная цель реализации проекта — содействие защите жизненно важных интересов личности, общества и государства.

Расчет рейтинга осуществляется информационно-аналитической системой (ИАС) на основании расчета индикаторов и индексов каждого субъекта РФ. В банке данных ИАС регистрируются значимые события в следующих сферах:

ЭКОСФЕРА (природоохранный индекс): атмосферный воздух, водные ресурсы, земельные ресурсы, почва, биоресурсы, биоразнообразие, ООПТ, климат;

СОЦИОСФЕРА (социально — экологический индекс): среда обитания, власть, закон и порядок, гражданское общество, образование и культура, ЖКХ;

ТЕХНОСФЕРА (промышленно-экологический индекс): промышленная среда, ТБО, наука и инновации, экологическая модернизация, продукция и услуги, ответственность бизнеса, промышленные отходы.

А также регистрируются оценки состояния окружающей среды профильными контролирующими органами и компетентными специалистами. Расчет рейтинга производится в режиме on-line на основе единой математической модели для всех субъектов Российской Федерации.