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26 мая 2017, 16:57
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Минприроды выиграло дело в суде

25 мая Якутским городском судом РС(Я) удовлетворен иск Министерства охраны природы РС(Я) в отношении МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» о прекращении эксплуатации учреждением полигона для складирования снега, расположенного на земельном участке по адресу: г. Якутск, Окружное шоссе, путем закрытия полигона.

По мнению экологов, данный полигон создает угрозу ухудшения экологической ситуации в г. Якутске. Так как в результате таяния снежных масс, в почву попадают загрязняющие вещества, которые содержат нефтепродукты, цинк, ртуть и т.д.

Министерство охраны природы РС(Я) сообщает, что на основании решения суда, впредь полностью запрещается размещение отходов и снегав полигоне Окружного шоссе.

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Источник: Пресс-служба Минприроды РС(Я)
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