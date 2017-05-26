Минприроды выиграло дело в суде

25 мая Якутским городском судом РС(Я) удовлетворен иск Министерства охраны природы РС(Я) в отношении МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» о прекращении эксплуатации учреждением полигона для складирования снега, расположенного на земельном участке по адресу: г. Якутск, Окружное шоссе, путем закрытия полигона.

По мнению экологов, данный полигон создает угрозу ухудшения экологической ситуации в г. Якутске. Так как в результате таяния снежных масс, в почву попадают загрязняющие вещества, которые содержат нефтепродукты, цинк, ртуть и т.д.

Министерство охраны природы РС(Я) сообщает, что на основании решения суда, впредь полностью запрещается размещение отходов и снегав полигоне Окружного шоссе.