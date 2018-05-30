Минприроды: Ущерб от паводка в колымских районах будет подсчитан после спада воды

На территории республики от негативного воздействия водных объектов на реках Лена, Алдан, Амга, Колыма и малых рек на сегодня пострадали 47 населенных пунктов в 12 районах и на территории ГО «Город Якутск».

Затоплено 1319 жилых домов в 41 населенных пунктах, в которых проживают 4471 человек, 38 социально-значимых объекта, 38,1 км тепловых сетей, 2 км. водопроводных сетей повреждено по объектам энергетики – 430 опор, 9 км. линий электропередач, дороги регионального значения – 61 участок протяженностью 27,69 км., муниципального – 52 участка протяженностью 62,1 п.км, а также внутрипоселковые дороги – 161 участок протяженностью 79,251 п.км. Повреждено и утрачено полностью имущество граждан, за материальной помощью обратились 3567 человек.

С 14 мая 2018 года на всей территории Республики Саха (Якутия) действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Предварительная сумма ущерба на сегодняшний день составляет более 1 186,0 млн. руб., в т.ч.: на аварийно-спасательные работы – 91,497 млн. руб.; на восстановление дорожного хозяйства – 724,858 млн. руб., в том числе на автомобильных дорогах регионального значения 200,5 млн. руб., межпоселковые дороги 178,874 млн. руб., внутрипоселковые дороги 345,484 млн. руб.; объектов культуры, здравоохранения, образования и спорта – 89,718 млн. руб.; объектов ЖКХ и энергетики – 79,228 млн. руб.; требуемая сумма из резервного фонда РФ на оказание пострадавшим гражданам единовременной материальной помощи – 200,74 млн. руб.

С резервного фонда Правительства РС(Я) на ликвидацию ЧС выделено 98,39 млн. руб., в том числе на оказание материальной помощи населению выделено 38,39 млн. рублей, в том числе: единовременная материальная помощь – 11,46 млн. руб.; утрата имущества (частичная) – 10,93 млн. руб.. утрата имущества (полная) – 15,92 млн. руб.

Как отмечают в Исполнительной дирекции по ликвидации последствий весеннего паводка и аварийно-восстановительных работ, в настоящее время высокий уровень воды в затопленных населенных пунктах Верхнеколымского и Среднеколымского улусов не позволяет оценить ущерб от негативного последствия р. Колыма. Работы по подсчету ущерба будут проведены после спада воды.