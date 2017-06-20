Минприроды проводит проверку по факту загрязнения реки Таас-Юрях

По факту обнаружения загрязнения реки Таас-Юрях в Мирнинском районе Министерством охраны природы РС(Я) проводится проверка. Об этом заявил сегодня министр охраны природы Сахамин Афанасьев.

Источником загрязнения, по предварительным сведениям стало АО «РНГ». Как сообщили представители компании, в настоящее время на лицензионном участке, расположенном вблизи села Таас-Юрях проводятся земляные работы.

«В целях выяснения обстоятельств на место происшествия направлены инспекторы Мирнинского и Ленского комитетов охраны природы. В настоящее время устанавливаются причины и ущерб водному объекту. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал министр.

Напомним, сегодня в соцсетях была распространена информация о том, что произошло загрязнение реки Таас-Юрях. На фотографиях отчетливо видно, что вода в реке стала мутной и грязной.