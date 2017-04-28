Минприроды почтило память Степана Аржакова

27 апреля многонациональное население нашего северного края отметило знаменательное событие, государственный праздник – День Республики Саха (Якутия). 27 апреля 1922 г. была образована Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика, а 25 лет назад была принята Конституция Республики Саха (Якутия).

Эти два события определили государственно-правовое устройство и общественно-политический облик республики в XX столетии.

В рамках празднования Дня Республики, 27 апреля сотрудники Минприроды РС(Я) во главе с министром Сахамином АФАНАСЬЕВЫМ приняли участие на церемонии возложения цветов к мемориалу памяти общественного и политического деятеля республики С.М. Аржакова.

На торжественном заседании правительства РС(Я), которое состоялось в театре оперы и балета, выступил старший госинспектор Якутского комитета охраны природы Семен СЕРГЕЕВ. В своем докладе он рассказал о деятельности Министерства охраны природы и призвал жителей Якутии принять активное участие в Общероссийском субботнике «Зеленая Россия», который состоится 29 апреля.

Также в ходе заседания, Глава РС(Я) Егор БОРИСОВ вручил медаль «За спасение погибавших» специалисту Горной инспекции охраны природы Сардане КРИВОШАПКИНОЙ. Напомним, она была награждена данной медалью указом Президента РФ Владимира Путина.

День Республики Саха (Якутия) неразрывно связан с именами и делами выдающихся государственных и научных деятелей — представителей якутской интеллигенции, таких как Максим Кирович АММОСОВ, Платон Алексеевич ОЙУНСКИЙ, Исидор Никифорович БАРАХОВ и Степан Максимович АРЖАКОВ. Ими закладывалась основа государственности республики, как средства всесторонней реализации конституционных прав её жителей на самоопределение, на труд, бесплатное образование, здравоохранение, развитие национальных культур, гражданских институтов, использование природных ресурсов территории на благо своего народа.

Провозглашение Якутской АССР стало актом огромного общественно-политического значения, положило начало многим экономическим, социальным и культурным преобразованиям в республике, стало важным фактором консолидации её многонационального народа, придало мощный импульс промышленному освоению региона, его социально экономическому развитию.

Именно поэтому руководство и общественность республики в этот праздничный день отдаёт дань глубокого уважения и признательности историческим заслугам политических деятелей Якутии, стоявших у истоков государственности республики.