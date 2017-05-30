Минприроды объявляет конкурс на лучшее стихотворение о природе

В преддверии Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога России, Министерство охраны природы РС(Я) объявляет инста-конкурс на лучшее авторское стихотворение о природе «Люблю тебя, родная природа…»! К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Лучшие стихотворения будут опубликованы в специализированных изданиях Министерства охраны природы РС(Я). Для участия в конкурсе необходимо: быть подписанным на страницу @minprirodyakutia; опубликовать стихотворение на своей странице с изображением якутской природы; отметить на фото страницу@minprirodyakutia; поставить хештег#конкурсотминприроды; открыть страницу для репоста на странице @minprirodyakutia; голосование будет проходить на странице@minprirodyakutia; Победитель определяется наибольшим количеством лайков; Имя победителя будет объявлено 5 июня – во Всемирный день окружающей среды и в День эколога России на странице @minprirodyakutia. Победителя конкурса ждет ценный приз! comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Минприроды РС(Я).

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