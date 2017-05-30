Минприроды объявляет конкурс на лучшее стихотворение о природе

В преддверии Всемирного дня окружающей среды и Дня эколога России, Министерство охраны природы РС(Я) объявляет инста-конкурс на лучшее авторское стихотворение о природе «Люблю тебя, родная природа…»!
К участию в конкурсе приглашаются все желающие. Лучшие стихотворения будут опубликованы в специализированных изданиях Министерства охраны природы РС(Я).
Для участия в конкурсе необходимо:
- быть подписанным на страницу @minprirodyakutia;
- опубликовать стихотворение на своей странице с изображением якутской природы;
- отметить на фото страницу@minprirodyakutia;
- поставить хештег#конкурсотминприроды;
- открыть страницу для репоста на странице @minprirodyakutia;
- голосование будет проходить на странице@minprirodyakutia;
- Победитель определяется наибольшим количеством лайков;
Имя победителя будет объявлено 5 июня – во Всемирный день окружающей среды и в День эколога России на странице @minprirodyakutia. Победителя конкурса ждет ценный приз!comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Минприроды РС(Я).