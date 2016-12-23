Минприроды и Алмазы Анабара подписали соглашение

Министерство охраны природы РС(Я) и АО «Алмазы Анабара» расширяют сотрудничество, в рамках которого в Год экологии и особо охраняемых природных территорий будут реализованы ряд природоохранных мероприятий.

Сегодня соответствующее соглашение о намерениях подписали министр охраны природы Сахамин Афанасьев и генеральный директор АО «Алмазы Анабара» Павел Маринычев.

Согласно документу стороны принимают на себя обязательства обоюдного содействия в создании условий, способствующих наиболее эффективной организации работ по обеспечению экологической безопасности в зоне производственной деятельности АО «Алмазы Анабара».

«В этом году я объездил все промышленные объекты предприятия, ознакомился с ходом работы и хочу отметить, что компания в своей деятельности уделяет внимание соблюдению природоохранных требований. В будущем году мы намерены усилить взаимодействие в области экологической безопасности и экопросвещения», — заявил министр.

В свою очередь, генеральный директор АО «Алмазы Анабара» Павел Маринычев отметил, что в связи с Годом экологии и ООПТ компанией принят План мероприятий с соответствующим финансированием.

«Мы выражаем свою заинтересованность в проведении совместных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду в зоне деятельности нашей компании», — подытожил Павел Маринычев.