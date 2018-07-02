Минпред выдал якутянке субсидию в полмиллиона по фиктивным документам

Прокуратура г. Якутска в интересах Республики Саха (Якутия) в лице Министерства финансов Республики Саха (Якутия) обратилась в суд с иском к гражданке, незаконно получившей субсидию, о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением.

Ответчик в целях извлечения материальной выгоды представила в Министерство по делам предпринимательства и развития туризма Республики Саха (Якутия) фиктивные документы, на основании которых получила субсидию 500 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело, которое по итогам предварительного расследования по заявлению обвиняемой прекращено по нереабилитирующему основанию.

По итогам судебного рассмотрения иск прокуратуры удовлетворен, с женщины взыскано возмещение материального ущерба в размере 500 тыс. руб. в пользу бюджета Республики Саха (Якутия).

Ответчик, не согласившись с решением суда, обжаловала его в Верховный суд Республики Саха (Якутия). Суд второй инстанции счел решение городского суда законным и обоснованным и оставил его решение без изменения, а жалобу ответчицы без удовлетворения.