Минобрнауки Якутии и Якутск выразили готовность сотрудничать

29 декабря 2016 г. министр образования и науки РС (Я) Владимир Егоров встретился с педагогической общественностью города Якутска.

Рабочая встреча прошла под руководством главы города Якутска Айсена Николаева. Во встрече приняли участие начальник управления образования г. Якутска Василий Петров, советник Главы г. Якутска Алексей Петров, работники управления образования и директора городских школ.

В начале встречи Глава г. Якутска представил доклад о системе образования г. Якутска. В частности, Айсен Сергеевич проинформировал о выполнении Дорожной карты перевода городских школ на односменный режим работы до 2025 г. За последние 10 лет, согласно статистике, население города Якутска увеличилось почти на 20 %, и вследствие этого наблюдается рост количества детей школьного возраста. Айсен Сергеевич рассказал о строящихся объектах образования и о инициативных проектах в области образования. Это муниципальный целевой проект «100 магистрантов» и проект «Инженерное образование», который зарождается на основе опыта создания школьных технопарков в 5 школах города.

Далее высказались директора школ г. Якутска. Они выступили с предложениями обсудить вопросы политехнического образования на предстоящем январском совещании работников образования, рассмотреть вопрос о техническом оснащении школ — пунктов проведения ЕГЭ, посвятить отдельную тему по ликвидации второй смены в школах города Якутска на коллегии Министерства образования и науки РС (Я), возможность создания современного кванториума в городе и рассмотреть вопрос о возвращении в школы медицинских работников.

Начальник управления образования города Василий Петров рассказал о внедрении инженерного образования в дошкольные образовательные организации, о предстоящих курсах и вебинарах по этому вопросу, также о переходе на проектное управление в системе образования г. Якутска.

В свою очередь Владимир Анатольевич отметил, что город Якутск отдает приоритет качеству образования, обновляется материально-техническая база учреждений образования, совершенствуется кадровая политика.

Стороны выразили готовность активно сотрудничать в области образования.