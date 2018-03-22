Минобрнауки Якутии готовит новую концепцию воспитания детей и молодежи

15 марта 2018 г. в Министерстве образования и науки Республики Саха (Якутия) под председательством Ольги Яшиной, руководителя отдела министерства прошло совместное совещание двух рабочих групп по разработке Концепции воспитания детей и молодежи в РС(Я) на 2018-2024 годы и Программы воспитания детей и молодежи в РС(Я) на 2018-2027 годы, в ходе которого учтены предложения и запланированы совместные действия по доработке и обсуждению документов.



Решение о необходимости принятия региональной концепции и программы воспитания было принято по итогам Августовского совещания работников образования и науки «Развитие системы образования: приоритетные направления и обновление практики воспитания», проходившего в г.Якутске 14-18 августа 2017 года.

Как рассказала Ольга Яшина, руководитель отдела воспитания и дополнительного образования МОиН РС(Я), ведется содержательная и творческая работа по созданию важных и содержательных документов, направленных на совершенствование государственной политики в области воспитания детей и молодежи. Инициативы основываются на Стратегии развития воспитания детей в Российской Федерации на период до 2025 года и готовятся с учетом положительных результатов, достигнутых в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

«В Республике Саха (Якутия) сохранилась самобытная культура, сложились испокон веков свои традиции и обычаи. Кроме того географическое положение, природные условия и культурно-историческое развитие края влияют на формирование, становление и развитие человека, которые непосредственно должны учитываться в воспитании порастающего поколения», – акцентировала внимание Ольга Яшина.

Один из авторов программы воспитания Екатерина Чехурдина, ведущий специалист Научно-исследовательского института национальных школ, отметила, что в документах должен быть сделан упор на раскрытие внутреннего мира растущего человека и способностей ребенка во всех этапах детства. Авторы-разработчики концепции воспитания, в частности Евгения Никифорова, заведующая кафедрой Института развития образования и повышения квалификации, убеждена, что основной идеей концепции воспитания может быть определена идея воспитания ребенка через служение обществу, что заключается в конструктивном диалоге поколений, укреплении социокультурных связей, взаимопонимания между различными социальными группами и личной ответственности во благо Родины. Автор-инициатор разработки программы воспитания Татьяна Ильина, заслуженный работник образования Республики Саха (Якутия), с этой позицией тоже согласилась и подтвердила, что в программе полностью раскрыты понятия «воспитание социальных ценностей», «социальная зрелость», «социальная ответственность».

С другой стороны, Галина Попова-Санаайа, профессор Северо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова, предложила взять за основу идею природосообразности. То есть согласно этому принципу педагог в своей практической деятельности руководствуется факторами естественного, природного развития ребенка. Другие члены авторских групп тоже поддержали данную позицию, аргументируя, что согласие с природой, бережное отношение к природе, сохранение и передача ее к подрастающему поколению для северян остается главной. Также всеми членами рабочих групп поддержана идея идентификации личности человека через свою родину: «Якутия – Россия – Мир».

По итогам совещания поручено доработать документы с учетом общественного обсуждения, рассмотреть проектные версии в рамках курсов повышения квалификации, организовать выездные «круговые столы» для внесения предложений со стороны школ, учреждений дошкольного и дополнительного образования, общественности наслегов, общественных формирований.

Важно отметить, что ответственными от Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) по разработке документов являются: Институт развития образования и повышения квалификации (Алексеева Г.И.) – проект Концепции воспитания детей и молодежи в РС(Я) на 2018-2024 годы, Республиканский центр развития детского движения (Охлопков Г.И.) – проект Программы воспитания детей и молодежи в РС(Я) на 2018-2027 годы.