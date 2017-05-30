Минобрнауки: информируйте детей о Едином номере пожарных и спасателей

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) сообщает о необходимости информирования детей о Едином номере пожарных и спасателей для вызова с мобильного телефона — 101, со стационарного — 01.

На все телефоны экстренных служб ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ. Вы можете связаться со службами экстренной помощи по телефону 112 даже в том случае, если ваш номер заблокирован за неуплату или в телефон не вставлена SIM-карта.