Минкультуры Якутии выражает соболезнования Виталию Власову

Министерство культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) и деятели культуры и искусства республики выражают глубокое соболезнование художественному руководителю-директору Театра Олонхо Виталию Гаврильевичу ВЛАСОВУ, детям, внукам, родным и близким по поводу безвременной кончины любимого отца, деда, ветерана педагогического труда, спорта, ветерана тыла, почетного ветерана образования Республики Саха (Якутия), отличнику образования РСФСР, обладателя знака «Учитель учителей» и знака отличия «Гражданская доблесть», почетного гражданина Таттинского улуса Гаврила Гаврильевича ВЛАСОВА.

Гаврил Гарильевич прожил яркую, насыщенную событиями жизнь, который будет долгие года служить примером для молодежи, подрастающего поколения, для земляков и коллег. Наравне с успешной педагогической деятельностью, которой он посвятил 50 лет, он так же успешно и ярко занимался спортом: Гаврил Гаврильевич является чемпионом Якутской АССР по волейболу и прыжкам, внес значительный личный вклад и в развитии спорта. Семья Гаврила Власова вошла в число «Почетных семей» Якутии и служит образцом воспитания духовно зрелых, образованных и интеллигентных личностей: он является отцом 6 детей, дедом 18 внуков.

Гражданская панихида и прощание с Гаврилом Власовым состоится 24 декабря 2016 года в 11 ч. в г.Якутске в траурном зале «Некрополь» (напротив траурного зала Медцентра).