Минкульт пригрозил подать в суд за статью о нарушениях в ведомстве на миллиард

Вчера, 22 ноября в информационном пространстве республики появилась информация о том, что Счетная палата республики нашла в Минкульте нарушения на миллиард. Автор ссылался на материалы, представленные к третьей сессии Ил Тумэна, состоявшейся на этой неделе.

В тот же день Минкульт направил комментарий первого заместителя министра культуры и духовного развития Владислава ЛЕВОЧКИНА, который был добавлен в репост SakhaLife.

Однако с автором статьи, похоже, Минкульт не нашел общего языка и грозит судом. Публикуем сегодняшний резонанс от ведомства.

Минкультуры Якутии в ответ на публикацию «Счетная палата Якутии нашла в Минкультуре нарушения на один миллиард» отправила свой комментарий:

В заключении счетной палаты указано, что выявлены нарушения, речи не идет о нецелевом использовании. Так, например, в соглашениях на предоставление субсидий (в объеме 902 млрд 325,4 тыс рублей) не включен пункт о возврате средств, при выявлении нецелевого использования средств. Это не объем нарушений, а объем тех целевых субсидий, которые выделялись за четыре последних года подведомственным учреждениям.

Учитывая большой общественный резонанс и отказ автора вносить коррективы при своевременном уведомлении с нашей стороны, считаем нужным обратиться в суд по статье 128.1 УК РФ за распространение заведомо ложных сведений. Пресс-центр Минкультуры РС(Я)