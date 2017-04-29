Минкультуры Якутии и Московская консерватория станут партнерами

Об этом сообщила проректор по учебной работе Московской консерватории им.Чайковского, доктор педагогических наук Лариса Слуцкая во время презентации печатных изданий по 125-летию со дня рождения первого якутского композитора, видного общественного и государственного деятеля Марка Жиркова в Постоянном представительстве Якутии в Москве 28 апреля.

«Наше учебное заведение, которое в свое время окончил Марк Жирков и вошел в число 400 самых выдающихся выпускников, пришло к взаимному согласию с Минкультуры Якутии. Мы планируем вести партнерство по нескольким направлениям: концертная, методическая, научная, музыкально-театральная деятельность, музыкальное образование, обучающие мастер-классы, сотрудничество студентов и педагогов консерватории с якутскими мастерами, учащимися учебных заведений», — рассказала Лариса Слуцкая.

По ее словам, данное партнерство будет иметь долгосрочный эффект и станет хорошей площадкой для расширения научно-образовательной, творческой баз учебных заведений Якутии и консерватории. «Учитывая то, с какой настойчивостью и огромным желанием продолжать путь Марка Жиркова, готовы с нами работать якутяне, партнерство будет уникальным, нужным и полезным», — отметила проректор.