Минкультуры: Финансовые нарушения составили не миллиард рублей

Нецелевое расходование средств за четыре года составило не один миллиард, а 3,5 млн рублей, сообщает ведомство.

«В соглашениях на предоставление субсидий (в объеме 902 млн 325,4 тысяч рублей) не включен пункт о возврате средств при выявлении нецелевого использования средств. Это не объем нарушений, а объем тех целевых субсидий, которые выделялись за четыре последних года подведомственным учреждениям», — говорится в релизе Минкультуры Якутии.

Речь идет о соглашениях между министерством и подведомственными учреждениями о предоставлении субсидии на иные цели. В некоторых документах не было указано о том, что в случае нецелевого использования, средства возвращаются в бюджет. Этот момент счетная палата приняла за нарушения и посчитала общий объем соглашений, в которых имеется такой недочет, отметили в министерстве.

Счетная палата Якутии проверила исполнение госпрограммы «Создание условий для духовно-культурного развития народов Якутии на 2012-2019 годы» за четыре года.

По итогам проверки подготовлены шесть представлений с 62 предложениями. Понесло административное наказание руководство «Сахафильма». Директор Дмитрий Шадрин оштрафован на 25 тысяч, его заместитель Зинаида Борисова — на 20 тысяч рублей.

Кинокомпания с решением счетной палаты не согласна. 757 тысяч рублей, которые не предусмотрены госзаданием, «Сахафильм» направил на оплату коммунальных услуг. «Следовательно, нарушений бюджетного законодательства не имеется, так как данная сумма была использована на цели, соответствующие условиям получения указанных средств», — сообщили в АУ «Сахафильм».

По нарушениям на 2,2 млн рублей о необоснованном перерасходе средств предоставлена информация в счетную палату, отмечает кинокомпания.

В 2017 году Минкультуры по указанной программе получило 3,73 млрд рублей. В остальные годы, начиная с 2012-го, на развитие культуры и кинематографии расходовалось в среднем по 2,5 млрд рублей. Общая сумма освоенных бюджетных денег составила 16,46 млрд рублей.