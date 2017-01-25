Министру образования России нравится якутская система подготовки кадров

На состоявшейся 24 января в Москве рабочей встрече главы Якутии Егора БОРИСОВА с министром образования и науки РФ Ольгой ВАСИЛЬЕВОЙ выяснилось , что министр знает о многих проблемах и достижениях якутской системы образования и науки.

В частности, по ее мнению, должна быть сохранена уникальная для России практика целевого обучения специалистов для бюджетных учреждений образования и здравоохранения. Республика в течение 25 лет готовит кадры для отраслей экономики и социальной сферы на условиях целевого приема по востребованным направлениям в ведущих вузах страны. Данная практика подготовки кадров не имеет аналогов в других регионах, эксперты относят ее к одной из лучших среди субъектов Российской Федерации.

Министр выразила свою поддержку еще одной инициативе региона – о проведении в Якутске с 1 по 9 мая текущего года Азиатской физической олимпиады. Это уникальное ежегодное интеллектуальное соревнование школьников стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые обычно являются сильнейшими на Международной олимпиаде по физике, состоится впервые в России. На встрече было так же отмечено, что Якутия инициирует проведение в 2018 г. еще одного крупного международного научно-образовательного мероприятия для школьников – Международных интеллектуальных игр.Программа игр включает предметные олимпиады, научную конференцию, выставку научных проектов школьников, проектные исследования, современные конкурсные мероприятия по робототехнике, информационным технологиям, а также педагогический симпозиум.

На встрече говорили и о проблемах фундаментальной науки. В республике реализуется программа комплексных научных исследований, направленных на развитие производительных сил и социальной сферы в 2016-2020 гг. У программы пять основных направлений: повышение качества жизни населения Якутии; прогнозирование и предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в условиях меняющегося климата; обеспечение промышленного, энергетического, сельскохозяйственного, транспортно-логистического и информационного развития; обеспечение социально-экономического развития, а также продовольственной безопасности.

В минувшем году на выполнение первого этапа научных исследований было выделено 220 миллионов рублей. Такая же сумма зарезервирована в бюджете Республики Саха (Якутия) и на текущий год. Основной целью программы исследований является разработка научно-обоснованных прогноза и рекомендаций по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Якутии как стратегически значимого субъекта Российской Федерации до 2050 года.