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Экономика
21 апреля 2017, 1:03
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Министру Борисову стыдно…

В этом министр связи и информационных технологий Якутии Александр БОРИСОВ признался на втором заседании Совета главных редакторов Якутии, состоявшемся 20 апреля.
В повестке дня заседании Совета главных редакторов значилось два вопроса: рассмотрение предложений по приоритетным направлениям деятельности СМИ для присуждения грантов главы Якутии на 2017 год и об организации помощи детям-инвалидам через республиканские СМИ.
Исчерпав повестку дня, собравшиеся обсудили и другие вопросы. Отметим, что решением Совета главных редакторов одной из «грантовых» тем определена номинация «Цифровая Якутия». Естественно, разговор зашел о недавнем большом и позитивном событии — завершении строительства ВОЛС «Колымский экспресс».

В прошлую пятницу состоялось торжественное мероприятие с участием министра связи и массовых коммуникаций России Николая НИКИФОРОВА, главы Якутии Егора БОРИСОВА и губернатора Магаданской области Владимира ПЕЧЕНОГО — передача строящейся волоконно-оптической лини связи (ВОЛС) Якутск — Магадан («Колымский экспресс») с территории Якутии на территорию Магаданской области.
Благодаря «Колымскому экспрессу», 14 населенных пунктов получили качественные услуги связи третьего и четвертого поколения. Это Нижний Бестях, Тектюр, Тюнгюлю, Нуорагана Мегино-Кангаласского улуса, Чурапча Чурапчинского улуса, Ытык-Кюель, Уолба Таттинского улуса, Мегино-Алдан, Кэскил, Хандыга, Теплый Ключ, Развилка Томпонского района, Кюбеме, Усть-Нера Оймяконского улуса.
В них проживают свыше 38 тысяч человек, что составляет около 4% населения Якутии.

«Никогда ранее на данной территории со сложнейшими климатическими условиями не велось строительство волоконно-оптических линий связи, способных обеспечивать граждан новейшими телекоммуникационными услугами. Наконец-то, жители этих населенных пунктов получат современные услуги связи, — сказал министр связи России.

Однако не успели стихнуть торжественные фанфары, как пришла тревожная весть – связь пропала… Стали разбираться. И причина оказалась в актах вандализма на территории Якутии. ВОЛС работал всего сутки, а потом неизвестные непонятно с какой целью, перерубили кабель в 15 местах. Это случилось с вечера субботы и в ночь на воскресенье.

— Кабель сам по себе достаточно прочный. Это надо хорошо постараться, чтобы его перерубить. Подставлять металлическую подставку и так далее, — отметил министр связи Якутии.

Кабель был перерублен в 15 местах на ещё на не заглубленном в грунт участке Кюбюме — Усть-Нера. В основном, на входах и выходах с мостов.
— Бригада, которая отматывает кабель, работает быстрее. Она прокладывает кабель, и идет с опережением. Бригада, которая заглубляет кабель в грунт, передвигается медленнее. По такой технологии они работали и в других регионах нашей страны, но никогда не сталкивались с таким вандализмом, — сообщил Александр Ильич.
— Пришлось трем бригадам в течение 60 часов без сна и отдыха устранять повреждения. Они потратили дополнительно ГСМ, пришлось отправлять машину за материалами в Магадан. Потому что никто из строителей не мог предположить, что случится такое, и понадобится столь большое количество расходных материалов. «Импульс» прокладывает ВОЛС за счет собственных средств.
При этом одна из машин чуть не слетела с горы. Как бы мы, якутяне, посмотрели в глаза их родным и близким из Перми? – вопрошает министр.
— Не передать словами возмущение жителей Оймяконского улуса. Они говорят: «Передайте нам этих вандалов. Мы сами с ними разберемся». Правоохранительные органы занимаются расследованием. На трассе есть видеокамеры, так что кое-какую информацию им удастся собрать. Но не спрашивайте меня об этом. Даже если и будет информация, я ее озвучивать сейчас не могу, — продолжил министр Борисов.
Александр Ильич отметил, что ему стыдно и за акты вандализма, которые произошли на территории республики. И за откровенное злорадство, которым были переполнены комментарии отдельных пользователей на якутских форумах: «Мне жаль таких людей. Других чувств к ним нет. Хорошо, что таких людей мало. Они изгалялись, что ВОЛС уже нет.

Но ВОЛС восстановлен и строительство продолжится! Я счастлив, что моя жизненная позиция созидательная, я получаю удовольствие от результатов своей работы».
Якутский министр отметил, что на магаданской территории кабель уже раскатывается по земле, а на нашей будет закапываться в грунт.

СПРАВКА
Общая протяженность ВОЛС составляет около 2100 км, из которых 1250 км было проложено на территории Якутии. На территории Магаданской области будет проложено 850 км.

Проект строительства ВОЛС по маршруту Якутск (Нижний Бестях) — Магадан был утвержден 26 марта 2015 года, когда было подписано трехстороннее соглашение между правительством Якутии, правительством Магаданской области и ООО «НПО Импульс» о сотрудничестве по развитию информационных технологий и связи в Якутии и Магаданской области.
В рамках соглашения была проведена реконструкция магистральной линии связи КМ-180 Якутск (Нижний Бестях) — Магадан, в ходе которой кабельные сооружения вдоль автомобильной дороги федерального значения «Колыма» были заменены на ВОЛС.
Прокладка ВОЛС позволила предоставить жителям труднодоступных населенных пунктов современные услуги связи. Так, в августе 2016 года в поселке Хандыга Томпонского улуса (района) была запущена сеть сотовой связи, работающая в стандарте связи третьего поколения (3G), в июне 2016 года в селе Ытык-Кюель Таттинского улуса и в апреле 2017 года в поселке Усть-Нера Оймяконского улуса — сети, работающие в стандарте третьего и четвертого поколений (3G/4G).
Всего до конца 2018 года в рамках строительства «Колымского экспресса» планируется подключить к высокоскоростным каналам связи около 50 населенных пунктов, общая численность населения которых превышает 44 тысяч человек, что составляет 4,5% населения Якутии.

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Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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