Министр ЖКХ республики: на капремонт поступило более 74 % взносов

Сегодня Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Гаврил ЛЕВИН подвел итоги в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) за 2016 год и рассказал об основных задачах на 2017 год. Свое выступление министр начал с итогов проведения Года благоустройства в 2016 году.

В частности, Гаврил Левин отметил, что на проведение мероприятий в рамках Года благоустройства было выделено и направлено 2,1 млрд. рублей, в том числе 450 млн. рублей 100 муниципальным образованиям на реализацию трехлетних планов благоустройства территорий населенных пунктов.

Относительно капитального ремонта министр отметил: «В 2016 году на проведение капитального ремонта многоквартирных домов из государственного бюджета направлено всего 593 млн. рублей. По итогам проведения капремонта качество проживания улучшат 12 тыс. человек. Уровень сбора взносов на капитальный ремонт по республике за 11 месяцев 2016 года составил более 74%».

Также было отмечено, что информатизация отрасли должна стать ведущим звеном к его развитию, разрешением многих системных проблем, механизм государственной поддержки которая сохранится до полной реализации на всей территории Якутии. И одна из задач — внедрение Региональной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства республики, ориентированной, прежде всего, на региональные особенности функционирования жилищно-коммунального хозяйства.