Минздрав Якутии поздравляет с Международным днем медицинской сестры

Уважаемые коллеги, дорогие медицинские сестры!

Поздравляем Вас с профессиональным праздником Международным днем медицинской сестры!

Медицинская сестра – не просто профессия, это призвание. Кроме глубоких знаний и многолетнего опыта, Вам, как никому другому, должны быть присущи доброта, отзывчивость, сострадание ближнему. Уверены, что за терпение, трудолюбие и чуткость Вас помнят, любят и уважают пациенты. Во многом благодаря Вашим усилиям, Вашему профессионализму и подвижничеству, наше здравоохранение выстояло.

Сегодня в российском здравоохранении трудятся около одного миллиона специалистов сестринского дела, а в нашей республике более десяти тысяч, которым доверено самое ценное достояние общества — здоровье человека.

Высокий уровень профессионального мастерства, ярко выраженное чувство служебного долга, гуманность и милосердие являются важнейшими качествами медицинской сестры.

Уверены, что расширение границ практической деятельности медицинской сестры будет способствовать повышению доступности и качества медицинской помощи.

Сегодня Вы являетесь важнейшей составной частью нашей отрасли, располагающей значительными кадровыми ресурсами и реальными потенциальными возможностями для эффективного развития системы здравоохранения нашей республики.

Примите самые искренние слова признательности за Ваш нелегкий труд, доброго Вам здоровья, счастья, мира, благополучия Вам и Вашим близким!