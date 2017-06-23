Министр Владимиров опроверг слухи о своем переходе в НВК «Саха»

Министр по делам молодежи и семейной политике Якутии Афанасий ВЛАДИМИРОВ прокомментировал слухи о своем возможном назначении руководителем НВК «Саха», а также сообщил, что приход Саввы МИХАЙЛОВА в качестве его заместителя усилит работу ведомства.

«Нет, я не перехожу в НВК «Саха». Остаюсь на своём месте. У нас ведь Год молодёжи идёт, необходимо продолжать работать. Не знаю, откуда взялись слухи, и кто их распространяет», — сообщил ЯСИА министр.

«Что касается назначения Саввы Михайлова моим заместителем, то считаю его человеком с большим опытом работы в молодёжной политике. Он переходит из министерства по развитию институтов гражданского общества, где был заместителем руководителя. Думаю, работа нашего ведомства будет усилена, ведь мы тоже ведем работу с некоммерческими организациями, только молодёжными», — добавил Афанасий Владимиров.

Отметим, что указ главы республики о назначении Саввы Михайлова заместителем министра по делам молодежи и семейной политике Якутии вышел 22 июня.