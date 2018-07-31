Министр ушел в отставку?

Министр культуры и духовного развития Якутии Владимир ТИХОНОВ ушел в отпуск. И, как сообщает наш источник в аппарате министерства, с последующим увольнением. На прошлой неделе Владимир Иванович находился на больничном. Напомним, что до министерского поста Тихонов работал главой администрации Сунтарского улуса. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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