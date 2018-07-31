Министр Тихонов преследует другую цель – источник

Министр культуры и духовного развития республики Владимир ТИХОНОВ действительно ушел в отпуск, и сейчас находится в Сунтарском улусе, где ранее работал главой администрации.

Однако он отнюдь не собирается в последующее увольнение со своего поста. Владимир Иванович решил поддержать одного из кандидатов на пост главы республики. И чтоб агитировать без препятствий, распространяющихся на госслужащих, Тихонов оформил отпуск, сообщает SakhaLife высокопоставленный информированный источник.

Ранее источник в аппарате министерства сообщил редакции, что министр Тихонов ушел в отпуск с последующим увольнением.

Однако выяснилось, что министр во время отпуска занимается предвыборной кампанией одного из кандидатов на пост Ил Дархана.