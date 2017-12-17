Министр связи России предложил продавать Саха чай по всему миру

Об этом сообщила в своем фейсбуке Ньургуйаана ЗАМОРЩИКОВА, которая и организовала сбор и производство Саха чая.

15 резидентов Технопарка «Якутия» расположились почти в самом центре экспозиции на Днях Якутии в Москве. Рассказывали всем интересующимся о своих товарах. Многие заинтерсовались.



Предприниматель была удивлена разговором с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем НИКИФОРОВЫМ. В ней подвел федерального министра министр связи и цифровых технологий Якутии Александр БОРИСОВ. Александр Ильич очень хорошо рассказал про Саха чай, перипетии его сбора, производства и продвижения, за чем, благодаря соцсетям, наблюдал в развитии.

Далее Ньургуйаана Заморщикова сама рассказала о своем детище.

И министр России вдохновился: «Ваш чай можно продавать на сайте, по всей России. Я, помогу. Думаю, на территории Якутии сможете справиться с объемами».

Далее Николай Анатольевич расспросил про цены, и продолжил, что через AliExpress можно продавать по всему миру.

Тем более, что якутские дикороссы самые витаминные, за короткое лето витамины в них особенно концентрируются.