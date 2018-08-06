Министр связи РФ Константин Носков осмотрел Центр Системы-112 в Якутске

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков посетил 6 августа в Якутске Центр обработки данных Системы-112.

Наличие центра обработки данных позволило сформировать инфраструктуру электронного взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления республики. Это дало возможность оперативно и безопасно обмениваться необходимыми сведениями и документами на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

ЦОД представляет собой технологическую площадку, на которой сосредоточены высокопроизводительные серверы, осуществляющие хранение и обработку информации, телекоммуникационное оборудование, инженерные системы, обеспечивающие его надежное функционирование, а также различные системы безопасности.

По итогам нескольких лет эксплуатации центра можно с уверенностью заявить, что услуги, оказываемые ЦОД, востребованы и необходимы. Так, в настоящее время на технологической площадке ЦОД размещено 246 информационных систем и ресурсов различного уровня сложности и масштаба. Из них 23 информационные системы государственные, обеспечивающие деятельность органов государственной власти и различных отраслей экономики республики. Среди них Система «Дом.Онлайн», Портал государственных и муниципальных услуг РС(Я), Портал образовательных услуг РС(Я), комплекс систем информационного обеспечения оказания медицинской помощи.

В этом году выполнены работы по развертыванию на технологической платформе ЦОД Системы-112. До конца текущего года планируется перенос информационных систем Министерства финансов Республики Саха (Якутия), обеспечивающих бюджетный процесс республики.

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» в Якутии в 2017 году создана телекоммуникационная инфраструктура Системы 112 в городе Якутске.

В ходе посещения ЦОД Системы-112 Константину Носкову был продемонстрирован созданный Центр обработки вызовов, функциональные возможности системы с участием дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб города Якутска.

Также Константин Носков посетил ГАУ «Технопарк Якутия» и отделения Почты России в Якутске.

Фото Мария Васильева (ЯСИА)