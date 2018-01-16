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Общество
15 января 2018, 19:09
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Министр спорта Балакшин попал под подозрение?

В профессиональных кругах сегодня активно обсуждается корректность подачи информации на основании ватсап-переписки. Можно ли считать легитимной ссылку на мессенджер? Речь идет о статье «Где деньги с продажи 103 участков?». С министра спорта Балакшина спросили за бизнес и дружбу», опубликованную сегодня News.Ykt.Ru.
Пока профессионалы дискутируют, можно ли ссылаться на запись в соцсети, если это единственный источник, не подтвержденный другими, появился материал со ссылкой на ватсап… Тогда как соцсеть персонализирована, а пересылка по мессенжеру практически не прослеживается, то есть любой может написать от имени кого угодно.
Вероятно, у первоисточника есть собственные сведения, которые прямо или косвенно подтверждают сообщение. В нем упоминаются и другие могущественные в республике имена.


Как сообщает News.Ykt.Ru, Александр НЮРБИНСКИЙ, известный в предпринимательской среде, криминальных и спортивных кругах как Саша ЯК, написал откровенное сообщение своему, судя по всему, бывшему другу, министру Георгию БАЛАКШИНУ. Обращение активно пересылается по WhatsApp.
Главной причиной ссоры, как следует из письма, стали вывод Нюрбинского из состава учредителей компании «НордТрансресурс» и вопрос дележа денег с продажи земельных участков СОНТ «Сатал».

Нюрбинский пишет, что Иннокентий МАКАРОВ (председатель СОНТ, убит в ноябре прошлого года) в свое время попросил БАЛАКШИНА помочь «прирезать земли». Эти земли, по словам автора письма, никому не принадлежали. Вопрос был решен, как именно он не уточняет.

Но сообщает, что по указанию БАЛАКШИНА ходил к своей однокласснице — министру имущественных и земельных отношений Евгении ГРИГОРЬЕВОЙ «отблагодарить». «Евгения тогда отказалась», — пишет Нюрбинский.
По его словам, в результате «прирезки» образовалось более 200 участков по десять соток. Землю продавали. «Ты с ШЕСТАКОВЫМ (одноклассник Георгия Балакшина — прим. ред.) ничем не помогали. Иннокентий еженедельно выделял по 2-3 млн рублей. Я исправно делил на четыре доли и всем раздавал. Где деньги с продажи 103 участков?» — спрашивает НЮРБИНСКИЙ.
Четыре доли — это, скорее всего, имеются в виду учредители ООО «НордТрансресурс». Компания существует с 2005 года, в основном занимается строительством жилых и нежилых помещений. Александр НЮРБИНСКИЙ вошел в бизнес в 2013 году. Сейчас его нет среди учредителей. Предприятием владеют в равных долях Валерий АНДРЕЕВ, Александр ШЕСТАКОВ и Алексей БАЛАКШИН. В разное время им руководили Руслан Русланович и Алексей Русланович БАЛАКШИНЫ. «Продали мы участок за 17 млн и вошли учредителями «НТР» для строительства школы бокса и многоквартирного жилого дома на этом же участке. На строительство школы бокса потратили порядка 50 млн», — говорится в сообщении.
Автор письма упоминает, что самостоятельно выбил участок под строительство спортивного зала на улице Дежнёва в мэрии Якутска. Документы на землю Георгию Балакшину за успешное выступление в пекинской Олимпиаде вручил тогдашний мэр Юрий ЗАБОЛЕВ. Нюрбинский отмечает, что кроме внесенных поровну долей компаньонами в строительства объекта он внес дополнительные деньги за надстрой.

«Летом 2017 года узнаю, что вы тайком вывели меня из состава учредителей… Участок за 1,5 млн ты тоже тайком заложил под бизнес своей жены», — возмущается он.


В статье приводятся и другие сведения, якобы, написанные в ватсап-сообщении Алпександра НЮРБИНСКОГО, адресованного Георгию БАЛАКШИНУ.

«Что с тобой случилось? За что так со мной?» — недоумевает НЮРБИНСКИЙ.

В конце письма НЮРБИНСКИЙ припоминает бронзовому призеру Олимпийских игр в Пекине о том, как по-дружески «отмазывал» его от провальных ситуаций. «Я всегда на себя брал твои косяки и пьяные выходки, лишь бы твоё имя нигде не фигурировало. Забыл? Много чего можно вспомнить… Я не надеюсь, что у тебя совесть проснётся, и ты вернёшь мое, поэтому мне с тобой надо разбираться в правовом поле», — резюмирует Александр НЮРБИНСКИЙ.

Министр спорта Георгий БАЛАКШИН сказал, что все написанное — ложь.

«Это все высосано из пальца. Не буду комментировать то, что не соответствует действительности», — говорит он.

Александр НЮРБИНСКИЙ так же отказался комментировать это сообщение. В его аккаунте в соцсети – тишь да благодать, прекрасные пейзажи Крыма, где он сейчас живет с семьей.

Обвинения, выдвинутые против министра, если сообщение не фейк, будут посерьезнее, чем так и не разыгранный «Хантер» в лотерею, несколько лет назад проведенную от имени Георгия БАЛАКШИНА. И «кидалово» в его соцсети еще ранее, когда молодежь по призыву спортсмена активно набирала лайки, но обломилась — вместо обещанных призов господин Балакшин отослал всех… на сайт партии «Единая Россия».

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Источник: Полностью статью читайте: http://news.ykt.ru/article/67257?day.theme
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