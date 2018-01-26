Министр сельского хозяйства страшно далек от северных крестьян?

Коллеги из ИГ «В Якутии.ру» опубликовали мини-репортаж «ВОCПИТАНИЕ ЧУВСТВ ПЕТРА ЛУКИНА». Приводим его в сокращении.

Молодой глава наслега из Булунского района на встрече муниципалов с главой республики попросил у Ил Дархана пролоббировать перед федералами квоты для сельхозтружеников северных районов республики для участия в федеральных программах помощи селу, в частности, в программах на получение сельхозтехники:

— А то мы по нынешним критериям не подходим, у нас ведь объемы сенозаготовки маленькие, мы ведь вручную косим. А вот если бы были критерии, учитывающие климатические особенности северных территорий, мы бы тоже в федеральных программах поучаствовали бы.

— Вручную сено косишь? – переспросил Ил Дархан.

— Вручную, Егор Афанасьевич, — ширина плеч главы наслега подтверждала честность своего обладателя.

— Петр Николаевич, — спросил глава республики у зампреда-министра сельского хозяйства, — у нас для северных сел программ по снабжению сельхозтехникой почему нет?

Петр Алексеев:

— Ну…, республика большая…

Ил Дархан: «Ты про то, что республика большая, мне не рассказывай»

Петр Алексеев: «Сейчас северные улусы в воде стоят, осушительные мероприятия невозможны…».

Ил Дархан: «Был бы я, к примеру, простым учителем, — может быть, и поверил бы тебе… Вот почему нельзя наши севера снабдить роторными косилками?»

Петр Алексеев: «Роторные косилки денег стоят, а у нас нет программ по обеспечению хозяйств роторными косилками. Если так нуждаются в роторных косилках, пожалуйста, пусть покупают».

Ил Дархан (обращаясь к своему аппарату): «В конце июля отправьте Лукина в командировку в какой-нибудь северный улус, на сенокос, пусть вручную сено покосит, проникнется темой…»

Зал рукоплескал методам воспитания Ил Дархана.