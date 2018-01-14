Министр Сафронов хочет построить с филиппинцами химзавод под Якутском. Айсен Николаев — против

Новый год начинается с неожиданных экономических новостей. Под Якутском планируется строительство химзавода по производству удобрений. Совместное предприятие создается с Республикой Филиппины, сообщает ИГ «В Якутии.ру».

Сначала о предварительных переговорах с потенциальными инвесторами сообщил в своем фейсбуке министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антон САФРОНОВ, находясь на Филиппинах, где он провел новогодние каникулы. К слову сказать, супруга якутского министра – филиппинка, в Якутск она с ним не переехала. Сообщение увидели коллеги из Якутия.инфо.

«На днях беседовали с заместителем министра торговли и промышленности Филиппин Роуэлом БАРБА. Я рассказал ему об особенностях нашего региона, транспортной и энергетической инфраструктуре, созданных условиях для инвесторов. Если говорить предметно, то господина Барба заинтересовал проект создания совместного предприятия по производству удобрений на базе ТОР «Кангалассы», с последующим сбытом продукции на азиатско-тихоокеанских рынках. Для создания такого производства есть все условия», — написал в социальной сети министр Сафронов.

10 января намерение министра Сафронова официально подтвердила пресс-служба Минвостокразвития.

«Филлипинские инвесторы планируют реализовать совместный с российской стороной проект по производству удобрений в якутской ТОР «ИП «Кангалассы»», — следует из официального сообщения.

Переговоры с инвесторами прошли при содействии посольства РФ в Республике Филиппины, передает ведомство со ссылкой на властей региона.

«Филиппинская сторона заинтересовалась производственными возможностями ТОР «Кангалассы» для создания на ее базе совместного предприятия по производству удобрений с последующим сбытом продукции на азиатско-тихоокеанских рынках. Для создания совместного производства есть все условия, в том числе — природный газ для энергообеспечения производства. Кроме того, инвесторы заинтересованы в развитии энергетических проектов, в том числе газовых», – сообщил министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антон САФРОНОВ, его цитирует пресс-служба Минвостокразвития.

Как уточнил Антон Сафронов, посол России в Республике Филлипины Игорь ХОВАЕВ готов содействовать установлению взаимовыгодных внешнеторговых связей. Предполагаемые для реализации проекты при участии филлипинских инвесторов будут рассмотрены на заседании российско-филиппинской межправительственной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

Говоря по теме, СМИ напоминают, что это — не первый проект по производству удобрений, который планируется реализовать на территории Республики Саха. «Правительство региона неоднократно заявляло о поддержке карбамидного завода на базе ТОР «Заречье». Инвестором должна выступить «РТ-Глобальные ресурсы» (входит в Ростех)», — сообщает информационно-аналитический центр «Rupec».

«Ранее Минвостокразвития сообщало, что карбамидный завод в республике в рамках ТОРа «Заречье» может быть запущен не ранее 2024 года. До 2020 года предполагается ввести в эксплуатацию производство СПГ, на 2022 год запланирован запуск мощностей по выработке метанола», — следует из материала.



Якутия.инфо выяснило отношение мэра Якутска Айсена НИКОЛЕВА в проекту строительства химзавода в п. Кангалассы, который относится к городскому округу «Город Якутск».

Айсен Сергеевич дал следующий ответ:

«Я так же, как и вы, узнал об этом из поста Антона Сафронова. Но я не думаю, что химическое производство можно будет разместить на площадке ТОР «Кангалассы». Это очень большая территория и соответствующая инфраструктура нужна. Я уже не говорю о необходимости проведения экспертизы таких проектов», — отметил глава Якутска.

Вторым перспективным направлением сотрудничества с филиппинскими инвесторами Антон Сафронов указал туризм.

Отметим, что в январе 2018 года исполняется один год пребывания Антона Сафронова на посту министра инвестиционного развития и предпринимательства Якутии