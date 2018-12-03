Министр предпринимательства открыла туристскую выставку «Sakha Travel-2018»

Глава министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина Высоких осмотрела выставку «Sakha Travel 2018», которая проходила в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» при поддержке регионального минпредпринимательства.

Экспозиции туроператоров Якутии были развернуты в торговых рядах столичного «Кружало». Выставка продлилась два дня при участии 20 ведущих операторов туристской индустрии республики.

Специальными гостями выставки стали заместитель руководителя Департамента культуры и туризма провинции Хэйлунцзян КНР Хэ Давэй, представители бизнес кругов Болгарии, участники туристкой отрасли России и ряда зарубежных стран, туристы из Южной Кореи, Канады и Китая.

Открывая мероприятие, Ирина Высоких отметила, что выставка призвана генерировать и транслировать лучшие идеи, положительный опыт создания туристического продукта в различных уголках Якутии.

«Министерство предпринимательства, торговли и туризма видит свою миссию в создании устойчивых предпосылок для развития туризма, а именно в создании благоприятных условий для туристической отрасли, определении и реализации новых механизмов поддержки представителей малого и среднего бизнеса, занятых в сфере туризма. Уверена, что наша выставка станет хорошей площадкой для конструктивного диалога специалистов сферы туризма, власти и бизнеса, позволит выработать комплекс эффективных мер, направленных на развитие туризма в Республике Саха (Якутия)», — обратилась к участникам выставки министр.

Выставка является проектом, призванным продемонстрировать участникам и гостям Всероссийского Фестиваля «Зима начинается с Якутии» особенности, культурные традиции и туристские возможности региона, способствовать привлечению въездного турпотока в республику.