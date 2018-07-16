Министр отчитала застройщика

13 июля в Минстрое состоялось расширенное совещание по вопросу текущего строительства объектов ООО «Монолит Строй». В совещании приняли участие руководитель Управления госстройжилнадзора РС(Я) Наталья Чусовская, представитель прокуратуры г. Якутска Эргис Ларионов, представитель Департамента градостроительства ОА «г. Якутск» Ньургун Пахомов, ресурсоснабжающие организации – ОА «Теплоэнергия», ОАО «Водоканал» и представитель саморегулируемой организации.

Напомним, что данный застройщик осуществляет строительство двух объектов по ул. Автодорожная в квартале 11 г. Якутска, однако он перенес срок ввода объекта в эксплуатацию с 4 квартала 2017 года на 4 квартал 2018 года.

По словам застройщика, проблема завершения строительства связана с отсутствием у него денежных средств.

Кроме того у застройщика имеются вопросы по задолженности тех.присоединения объектов, а также в отсутствии продлении страховки по договорам гражданской ответственности застройщика.

Присутствовавшие представители ресурсоснабжающих организаций отмечали что, несмотря на выявленные нарушения, представители застройщика не спешат их устранять и не выходят на контакт.

Представитель саморегулируемой организации проинформировала, что у застройщика имеется первый уровень ответственности до 60 млн.рублей, а количество аккредитованных специалистов не соответствует мощности строительства.

По итогам совещания министр архитектуры и строительного комплекса РС(Я) Вера Кузакова резюмировала, что все проблемы у застройщика ООО «Монолит Строй» связаны с неумением грамотно планировать свою работу и отметила, что из-за непрофессионализма руководства компании не должны страдать дольщики. В связи с чем, обязала застройщика в кратчайшие сроки представить недельно-суточные графики, а также графики производства работ и поставки материалов, Также застройщику необходимо разрешить вопросы со страховой компанией и саморегулируемой организацией по размеру членского взноса и повышения уровня специалистов.

Кроме того министр дала поручения ресурсоснабжающим организациям решить вопрос по заключению новых договоров тех.присоединения объектов.