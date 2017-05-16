Министр образования и науки РС(Я) встретился с ветеранами педагогического труда

В эти майские дни, в преддверии и в праздничные дни в честь Великой Победы почти во всех учреждениях, коллективах и т.д. прошли приятные и теплые встречи руководителей и коллективов с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами тыла и с ветеранами труда. Конечно же, такие незабываемые встречи проходят не только к 9 мая, но и после праздничных дней.

4 мая во Дворце детского творчества г. Якутска министр образования и науки РС(Я) Владимир Анатольевич Егоров встретился с ветеранами педагогического труда РС(Я). Встреча была организована по инициативе председателя Совета ветеранов педагогического труда, заслуженным учителем ЯАССР, Отличником просвещения СССР, РСФСР, Почетным ветераном системы образования РС(Я)Варварой Сергеевной Ивановой (Зверевой). На встречу пришли убеленные сединами ветераны педагогического труда, которые лучшие годы своей жизни посвятили благородному делу обучения и воспитания подрастающего поколения якутян в непростых условиях ущедшего ХХ – го века. Это руководители образования из разных улусов, в том числе арктических. Среди них ветераны, которые долгое время были директорами школ, заведующими методических кабинетов РОНО, заведующими РОНО и т.д. Например, участник ВОВ, ветеран ВОВ, Заслуженный учитель ЯАССР, кавалер ордена Отечественной войны II степениВасилий Ефремович Александров,которому ныне исполнилось 94 года, был директором Кутанинской СОШ им. Күндэ 26 лет; Отличник народного просвещения СССР, РСФСР, Почетный ветеран системы образования РС(Я), Ульяна Васильевна Попова; проработала более 25 лет директором Шеинской и Эльгяйской СОШ; бывший народный депутат Верховного Совета СССР (1991-1992 гг.), Заслуженный учитель РФ, Отличник народного просвещения РСФСР, Анна Васильевна Белина, она долгое время была руководителем Таттинского районного методического кабинета РОНО; Заслуженный учитель РФ, Отличник народного просвещения РСФСР, Почетный ветеран РС(Я) Мария Викторовна Атласова, которая продолжительное время была руководителем Усть-Майского РОНО, Заслуженный работник образования РС(Я), кавалер ордена “Знак Почета”, около 20 лет руковордившая Верхоянским РОНО Декабрина Афанасьевна Слепцова и т.д. Всего более 30 таких заслуженных ветеранов педагогического труда.

Участник ВОВ, ветеран ВОВ, Заслуженный учитель ЯАССР, кавалер ордена Отечественной войны II степени Василий Ефремович Александров, которому ныне исполнилось 94 года, и председатель Совета ветеранов заслуженный учитель ЯАССР, Отличник просвещения СССР, Почетный ветеран системы образования РС(Я) Варвара Сергеевна Иванова (Зверева).

Владимир Анатольевич в своем коротком выступлении тепло поздравил ветеранов, он подчеркнул, что очень важно сохранить преемственность поколений педагогов — методистов, сохранить исторические традиции, опыт старшего поколения педагогов, посвятивших жизнь делу обучения и воспитания, которые стояли у истоков нынешнего развития системы образования и науки РС(Я) в целом. Министр сказал, что назначен на эту должность совсем недавно и нацелен на дальнейшее прогрессивное развитие в соответствии с инновационной перестройкой образования и науки как в республике, так и в РФ. При этом важно соединить мудрость и опыт педагогов старшего поколения с устремлениями педагогов нового ХХ1 века. Такой подход министра пришелся по душе ветеранам и они выразили свое одобрение продолжительными аплодисментами.

Владимир Егоров вручил ведомственные награды ветеранам, членам Совета. Так, за значительный вклад в развитии образования Якутии вручил Серебряную медаль “За доброе сердце и профессионализм”Тамаре Николаевне Прокопьевой,которая более 21 года проработала преподавателем Вилюйского педагогического училища им. Н. Чернышевского и до выхода на пенсию продолжительное время проработала заведующей кабинетом в ЯРИУУ и ИПКРО МО РС(Я).

И знак “Отличник образования РС(Я)” Светлане Алексеевне Николаевой, бывшему общественному инспектору- методисту Таттинского РОНО.

В этот памятный день ветеранов поздравляли воспитанники Дворца детского творчества. Юные дарования с большой радостью, чувством долга и патриотизма приняли участие в этом мероприятии. В сопровождении образцового ансамбля и оркестра народных инструментов РФ, под руководством заслуженного работника образования РС(Я) Людмилы Белолюбской они подарили ветеранам прекрасные и душевные песни и танцы тех военных лет. Под руководством руководителя кружка хорового и сольного пения, “Заслуженного работника образования РС(Я)” Светланы Макарьевны Шестаковой дети подготовили целый цикл любимых ваетеранами песен на русском и якутском языках.

Дети от всей души говорят: “Дорогие наши ветераны от всего сердца благодарим Вас за Ваш героический подвиг, за неоценимые заслуги перед Родиной, за наши жизни и за светлое настоящее и будущее детей! Здоровья и долгих лет жизни! Спасибо Вам, наши дорогие ветераны!”

В свою очередь ветераны педагогического труда выражают искреннюю благодарность министру образования и науки В.А. Егорову, который несмотря на плотный график нашел время для встречи и директору Дворца детского творчества Марите Прокопьевне Колодезниковой за организацию и проведение душевной встречи с ветеранами.

Винокурова Маргарита Егоровна, кандидат педагогических наук, заслуженный работник образования РС(Я), заслуженный работник науки и образования Российской академии естествознания; награждена нагрудными знаками: “Отличник народного просвещения РФ”, “Учитель учителей РС(Я)”, “Методист РС(Я)”, “Почетный ветеран системы образования РС(Я)”, “Почетный гражданин Эвено-Бытантайского улуса”, “Почетный гражданин Оймяконского улуса”, медалью АНС “За заслуги перед Севером” и т.д.; член Союза журналистов РФ, член Совета ветеранов педагогического труда.

Бывший заведующий районным методическим кабинетом Анабарского района, первый директор Ючюгейской СОШ Оймяконского улуса, первый председатель Ючюгейского сельсовета и первая глава Ючюгейского наслега Оймяконского улуса. Проработала методистом – исследователем в ИСКРО МО РС(Я), ведущим научным сотрудником ФГНУ “НИИ НШ РС(Я), ныне корреспондент корпоративных медиа СВФУ им. М.К. Аммосова.

Фотографии представлены учителем ЯГНГ Иваном Петровичем Алексеевым.