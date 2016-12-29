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Общество
29 декабря 2016, 14:21
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Министр молодежи посетил многодетную семью Тарбукиных

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28 декабря 2016 года по доброй традиции министр по делам молодежи и семейной политике республики Афанасий ВЛАДИМИРОВ и его заместитель Татьяна ПЯТКИНА посетили приемную семью ТАРАБУКИНЫХ.

Гости поздравили большую, дружную семью с наступающим Новым годом, пожелали счастья, успехов, всех благ и вручили подарки от имени депутата Государственной Думы Галины Данчиковой.

Семья Петра Герасимовича и Светланы Митрофановны Тарабукиных образовалось в 1985 году. С целью благоприятного условия для лечения больного ребенка, в 1995 году семья переехала в город Якутск.

Быстро пролетели год за годом, дети выросли и разъехались из отчего дома. Светлана и Петр остались вдвоем. Без привычных детских голосов и звонкого смеха дом оказался опустевшим. Не выдержав тоскливой, однообразной жизни отец семейства Петр Герасимович предложил взять на воспитание ребенка из детского дома. Поскольку все старшие дети – сыновья, а Петр Герасимович всегда мечтал о маленькой дочке, решили взять девочку. Пришли в Дом малютки за дочкой, а вышли с дочкой и сыном. После чего они взяли на воспитание ещё пятерых детей. У огромной семьи Тарабукиных воспитываются дети разных национальностей: русские, саха, эвенк, узбек, украинец.

Всего в семье Тарабукиных 10 мальчиков и 4 девочки. Так и создавалась большая интернациональная семья Тарабукиных. В 2003 году Тарабукиных получили статус семейного детского дома. С 2009 года семья Тарабукиных является приёмной семьёй.

Семья Тарабукиных принимает активное участие во всех культурно-массовых мероприятиях и благотворительных акциях, является активистами общественной жизни города: победители городского конкурса округов «Многодетная семья», обладатели премии Президента Республики Саха (Якутия) «Семья года — 2008».

Глава семьи Пётр Герасимович за особые заслуги в укреплении института семьи, повышении роли отца в воспитании подрастающего поколения награжден республиканским Знаком «Ытык А5а» — «Почетный отец».

Светлана Митрофановна за услуги в воспитании детей и укреплении семьи награждена Знаком «Материнская слава», «Мать-героиня», юбилейным знаком города Якутск. Она является делегатом XIII съезда женщин Республики Саха (Якутия), делегатом 1 форума матерей Дальневосточного округа, проведенного в 2007 году в г. Хабаровске, в рамках данного Форума награждена «Золотым дипломом» благотворительного фонда «Мама».

Светлана Митрофановна и Петр Герасимович своих детей с малых лет учат быть доброжелательными к старшим, стараются, чтобы знали и общались со своими родственниками. Благодаря этому, семья становится ещё более сплочённой, дружной, в любой момент способной поддержать друг друга.

Семья Тарабукиных воспитывает достойных граждан нашей республики. Своими ярким примером стали сыграли важную роль в создании новых приёмных семей в Якутии. Они понимают ту ответственность, которую возложили на них государство, и делают всё для укрепления и поднятия престижного семейного воспитания.

 

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Источник: Пресс-служба Минмолсемьи Якутии
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