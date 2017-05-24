Министр-куратор посетил центр «Сосновый бор»

Перед началом в Якутске летней оздоровительной кампании 2017 года министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир ЕГОРОВ посетил 23 мая единственное круглогодичное учреждение и оператора летнего отдыха по республике Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» (директор Иванова Я.Н.).

На спортивном поле, дети веселой гурьбой окружили министра с просьбой сфотографироваться и смогли лично с ним поговорить, задать свои вопросы. Министр поинтересовался, как им отдыхается в Центре «Сосновый бор». Те наперебой стали рассказывать, как здесь чудесно, какие тут интересные мероприятия и даже успели немного рассказать про себя, про родной район откуда они приехали.

Далее для министра устроили экскурсию по помещениям и рассказали об условиях проживания, обучения и оздоровления детей во время смен. Он лично ознакомилсяс условиями отдыха юных участников смен, кабинетами занятий, оздоровительных процедур, с персоналом Центра. «В Центре в год проводится 15 смен разной тематики, в летнее время смены длятся 21 день, в зимнее 14 дней. На сегодняшний день здесь отдыхают около 200 детей, участники профильной смены «Регион 14» и «Планета Лингва», которые заехали совсем недавно 19 мая. В летнее время дети отдыхают на спортивном поле, здесь проводятся активные мероприятия и игры.Питание участники смен получают полноценное, 5-разовое, среди которых свежие фрукты, овощи и хлебобулочные изделия», — подчеркнули сотрудники Центра.

На вопрос министра о месте проведения утренней гимнастики и занятий по физической культуре в зимнее время, сотрудники с сожалением отметили, что после сноса учебного корпуса детям не хватает просторных помещений для занятий активным видом спорта. «В зимнее время занятия по физической культуре не прерываются, они проводятся в коридорах и холлах спального корпуса», — сказали они.

Что касается творческих занятий по дополнительному образованию, было отмечено, что они ведутся по специальным программам, авторскими и модифицированными педагогами под временный детский коллектив. Это и изучение иностранных языков, прикладное творчество, рисование, детская журналистика, музыка, робототехника и др., во время занятий в них педагоги в игровой форме занимают детей,прививая любовь и мотивацию для дальнейшего обучения. В целом же сотрудники Центра сказали, что участники смен очень любят занятия, сочиняют стихи, музыку и активно участвуют во всех мероприятиях.

Затем министр последовал в кабинеты медицинских процедур. Здесь он с большим интересом ознакомился с функциями медицинских установок, позволяющих пройти и детям, и взрослым лечебные процедуры для профилактики заболеваний горла, опорно-двигательной системы, пищеварительного тракта и т.д. Медицинские сотрудники подчеркнули, что их основная задача оздоровительной деятельности в Центре, это укрепление здоровья ребенка, улучшение показателей эффективности оздоровления, снижение уровня рецидива хронических заболеваний, при этом внедряя новые технологии в реабилитации и оздоровлении населения.

Дальнейшая беседа министра с сотрудниками о деятельности Центра и о будущих планах его развития состоялась за круглым столом, где также был обсужден вопрос о летнем отдыхе детей в республике.