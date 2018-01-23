Министр Балакшин впервые после скандала появился на публике… в компании с Ил Дарханом

Скандал вокруг министра спорта Якутии Георгия БАЛАКШИНА разразился в прошлый понедельник, когда в СМИ попало письмо из ватсапа, которое, якобы, было написано ему Александром НЮРБИНСКИМ, известном в определенных кругах как Саша Як. Тогда Георгий Русланович поспешил дать краткий комментарий в СМИ, что все это ложь, комментировать которую он не будет.

В тот день было запланировано поздравление спортивных обозревателей в ЦСП «Триумф», на которое министр спорта не явился, отправив своего первого заместителя ЧЕРДОНОВА.

Скандал прокомментировали чуть ли не все заинтересованные стороны. Пришлось это сделать Ил Дархану, большая плановая пресс-конференция которого состоялась на следующий день после появления скандальных публикаций.

Глава республики отметил, что он не сторонник, когда начинаются публичные сведения счетов, но в последнее время такое происходит все чаще.

Егор БОРИСОВ заявил, что дал поручение администрации главы и правительства республики провести проверку по разразившемуся скандалу, при необходимости подключить прокуратуру.

Ньюсмейкер дал и моральную оценку событиям: «Некрасиво… Два товарища, два друга вместе выросли, что-то не поделили, и теперь тянут на всю республику. В таких вещах мнение общественности намного важнее, чем мнение главы республики»

Комментарий главы республики вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Некоторым якутянам показалось странным, что министр не будет отстранен от занимаемого поста на время разбирательств. Другим показалось, что Егор БОРИСОВ не осудил коррупционные моменты, а просто проявил недовольство по поводу того, что скандал всплыл наружу.

В тот же день с утра пораньше дало официальный комментарий министерство земельных и имущественных отношений республики. Ведь ватсап-сообщение бросило тень на министра Евгению ГРИГОРЬЕВУ, которую Александр Нюрбинский назвал своей одноклассницей, с которой он, якобы, решал нарезку земельных участков, прилегающих к СОНТ «Сатал».

Из комментария Минимущества следует, что это ведомство не было причастно к нарезке дополнительных земельных участков к СОНТ «Сатал».

Высказал реплику в своем фейсбуке и Александр Нюрбинский, который выразил сожаление по поводу того, что кто-то опубликовал его письмо. Тем самым, Саша Як подтвердил, что именно он является автором скандального письма, и что оно было направлено министру Балакшину.

Представители силовых ведомств сообщили СМИ, что начинают расследование сведений, изложенных в ватсап-послании, поскольку у него нашелся автор.

Высокопоставленный источник в администрации главы и правительства подтвердил SakhaLife, что собственная проверка в отношении Балакшина, начата.

И все это отмалчивалось лишь одно заинтересованное лицо – сам Балакшин. Похоже, бывший боксер находился в глубоком политическом нокауте. Он всю неделю не давал комментарии, не появлялся на публике, не генерировал новости. На сайте министерства спорта последние новости с его участием значились датами до скандала.

И вот, в понедельник вечером в информационном пространстве появились сообщения, из которых следует, что министр Балакшин впервые после скандала появился на публике. Да не один, а в компании с самим Ил Дарханом. И профильным зампредом правительства Михаилом ГУЛЯЕВЫМ, ранее своим прямым руководителем. Ведь до этого поста Гуляев работал министром спорта, а Балакшин был его заместителем. Все вместе они посетили бассейн «Чолбон» и приняли оргрешения, которые, де, должны порадовать горожан.

Между строк в этом выезде на объект можно усмотреть и негласную поддержку, которую Ил Дархан и зампред правительства решили оказать оскандалившемуся министру. Факт, что глава республики не стал дистанцироваться от персоны, которая теперь у всех на устах. Это мероприятие можно трактовать так, словно старшие товарищи решили своей грудью прикрыть неопытного бойца. Вряд ли Ил Дархан стал бы публично появляться с руководителем, которого он подозревает в коррупции и других неблаговидных делах. А обвинения в ватсап-сообщении были выдвинуты серьезные. Читатель помнит, что менее везучие министры без лишних разговоров вылетали из своих кресел за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и за недействительные дипломы. А опальных руководителей, бывает, в наручниках увозят с работы.

Якутские власти ранее порицали госслужащих даже за фото часов в соцсетях, мол, надо соблюдать этику, это же так нескромно. Но в этот раз этика никого не взволновала.

Но если ВИП-персоны решили подобным образом поддержать Балакшина, пока не расставлены точки над i, не пострадает ли их собственная репутация?

Интересно, что в тот же день проявил активность и Александр Нюрбинский, который отметился свежим постом в соцсетях, к делу отношения не имеющим. Несколько дней до этого ньюсмейкер хранил молчание.

А вот предыдущее сообщение, которым он фактически признался в авторстве ватсап-сообщения, напротив, исчез с аккаунта Нюрбинского…

В общем, создается впечатление, что некие консультации состоялись, некие договоренности достигнуты. Официально итоги проверки еще не озвучены. Но велика вероятность, что скандал будет спущен на тормозах, и Георгия Балакшина, не бог весть какого администратора и министра, поддержат за прошлые спортивные заслуги. Тем более, что в Якутии кроме него очень давно не было олимпийских призеров.

В статье приводится личная точка зрения и оценочные суждения автора на события, вызвавшие широкий общественный интерес.